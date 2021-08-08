Tokyo 2020 bitti mi? Hangi ülke kaç madalya kazanmıştır? En çok madalya kazanan ülkeler hangileri? Olimpiyatlar bugün mü bitiyor?

22 Temmuz günü başlayan Tokyo 2020 olimpiyatları ne zaman bitecek merak edildi. Olimpiyatlar bugün mü bitiyor? Heyecanla devam eden olimpiyatlar için bugün son gün. Peki, Tokyo 2020 bitti mi? Hangi ülke kaç madalya kazanmıştır? En çok madalya kazanan ülkeler hangileri? Olimpiyatlar bugün mü bitiyor? İşte bilgiler...