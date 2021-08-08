Tokyo 2020 bitti mi? Hangi ülke kaç madalya kazanmıştır? En çok madalya kazanan ülkeler hangileri? Olimpiyatlar bugün mü bitiyor?
22 Temmuz günü başlayan Tokyo 2020 olimpiyatları ne zaman bitecek merak edildi. Olimpiyatlar bugün mü bitiyor? Heyecanla devam eden olimpiyatlar için bugün son gün. Peki, Tokyo 2020 bitti mi? Hangi ülke kaç madalya kazanmıştır? En çok madalya kazanan ülkeler hangileri? Olimpiyatlar bugün mü bitiyor? İşte bilgiler...
22 Temmuz tarihinde başlayan Tokyo 2020 olimpiyatları 8 Ağustos Pazar günü bugün itibariyle sonlanıyor. Ülkemiz Tokyo 2020'de toplamda 13 madalya kazanarak bu alanda rekor kırıyor. Peki, hangi ülke kaç madalya aldı? ABD kaç madalya aldı? Rusya kaç madalya kazandı? Japonya kaç madalya kazandı? Çin madalya sayısı kaç?
TOKYO 2020 BİTTİ Mİ?
Tokyo 2020 olimpiyatları 22 Temmuz tarihinde başlamıştı. Olimpiyatlar 8 Ağustos Pazar günü yani bugün sona eriyor.
TOKYO 2020 ÜLKEMİZ KAÇ MADALYA KAZANDI?
Ülkemiz toplamda 13 madalya kazanmıştır. Türkiye 2 altın madalya, 2 gümüş madalya ve 9 bronz madalya kazanarak toplamda 13 madalya kazanmış ve ülkeler madalya sıralamasında şuanda 35. sırada yer almaktadır.
TOKYO 2020'DE MADALYA KAZANAN SPORUCLAR KİMLERDİR?
Toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya kazanılmıştır. Madalya kazanan isimler ve branşları şu şekilde:
Altın Madalya Kazanan Sporcularımız:
- Busenaz Sürmeneli (Boks)
- Mete Gazoz (Okçuluk)
Gümüş Madalya Kazanan Sporcularımız:
- Buse Naz Çakıroğlu (Boks)
- Eray Şamdan (Karate-Kumite)
Bronz Madalya Kazanan Sporcularımız:
- Ferhat Arıcan (Artistik Jimnastik)
- Hakan Reçber (Tekvando)
- Hatice Kübra İlgün (Tekvando)
- Rıza Kayaalp (Güreş)
- Yasemin Adar (Güreş)
- Taha Akgül (Güreş)
- Ali Sofuoğlu (Kata)
- Merve Çoban (Karate-Kumite)
- Uğur Aktaş (Karate-Kumite)
TOKYO 2020 HANGİ ÜLKE KAÇ MADALYA KAZANMIŞTIR?
Bazı ülkelerin madalya sayısı şu şekilde.
- ABD : 113
- Çin : 88
- Japonya : 58
- Rusya (ROC) : 71
- Türkiye : 13
- Büyük Britanya : 65
- Avustralya : 46
- Fransa : 33
- Almanya : 37
- Hollanda : 36
- İtalya : 40
- Kanada : 24
- Brezilya : 21
- Polonya : 14
- Jamaika : 9
- İspanya : 17
- Norveç : 8
Madalyalar sıralamasında Tokyo 2020'de en çok madalya kazanan ülke 113 madalya ile ABD olmuştur. Ardından 88 madalya ile Çin geliyor. ABD toplam 39 altın madalya, 41 gümüş madalya ve 33 bronz madalya kazanmıştır. Çin ise 38 altın, 32 gümüş ve 18 bronz kazanmıştır.