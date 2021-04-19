Son dakika: TOKİ peşin ödeme yapana yüzde 20 indirim uygulayacak
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Son dakika: TOKİ peşin ödeme yapana yüzde 20 indirim uygulayacak

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: TOKİ, kalan taksit sayısı 12'den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine bu yıl da yüzde 20 indirim yapacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev alanlar için müjdeli bir haber verdi. Kurum, TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlar için yüzde 20 indirim kampanyasını bu sene de tekrarlayacaklarını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Kurum şunları söyledi:

"TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz.

"VATANDAŞLAR 21 NİSAN - 28 MAYIS TARİHLERİNDE FAYDALANABİLECEK"

Kalan taksit sayısı 12'den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun."

TOKİ peşin ödeme yapana yüzde 20 indirim uygulayacak
Son dakika: TOKİ peşin ödeme yapana yüzde 20 indirim uygulayacak
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (1)
MUHAMMED KEMAL YURTOĞLU: ANKARA YATIKMUSLUK İÇİN ÖDEME YAPTIM. 5 AYDIR TAPUYU VERMEDİLER...
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