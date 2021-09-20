TOKİ'nin dev kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak - Haberler Ekonomi
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TOKİ'nin dev kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Ekonomi

TOKİ, 21 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapılacağı bildirildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ), yapılan açıklamaya göre, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen Konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yapılan indirim kampanyasının ikincisi de düzenlendi. Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yarın başlayacak kampanyadan yararlanmak isteyenler, 19 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

YÜZDE 22 İNDİRİM YAPILACAK

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek, 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak.

12 AY VE DAHA AZ TAKSİDİ KALANLAR YARARLANAMAYACAK

Geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarının faydalanabileceği kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları yararlanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, "Gayrimenkul Satış Sözleşmesini" imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

TOKİ'nin dev kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak
AA / Cankut Taşdan - Ekonomi Haberleri
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Haber: TOKİ'nin dev kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak - Haberler Ekonomi
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