TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek Dar gelirlinin ev hayalini gerçekleştirmek için şu ana kadar 900 binden fazla konut üreten TOKİ'nin 1 milyonuncu anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teslim edecek.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya Projeleri Tanıtım Programı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin başlattığı 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok önemli projeye imza atıldığını belirten Kurum, 1 milyoncu konutun anahtarını bizzat Erdoğan'ın vereceğini söyledi.

"900 BİNDEN FAZLA KONUT YAPTIK"

Çevre ve doğa yatırımlarının yanında sosyal konut çalışmalarına da hızla devam ettiklerini anımsatan Kurum, "TOKİ'mizle ülkemizin her noktasında sosyal donatılarıyla beraber, içinde yürüyüş yollarının, parklarının, bahçelerinin, sosyal alanlarının olduğu 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bugün TOKİ'mizin ürettiği konut sayısı 900 bini geçmiş durumda. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle beraber çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşımıza vereceğiz" ifadesini kullandı.

KONYA'YA 4 BİN 53 YENİ KONUT YAPILACAK

Konya'da 7 projede toplam 2 bin 396 konutun inşaatını büyük oranda 2021 yılında tamamlayacaklarını dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Konya'da 4 bin 53 yeni konutu inşa edeceklerinin müjdesini verdi.