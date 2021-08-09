TOKİ'den Karabük'te yurt binasının 6 yıldır boş beklediği ve yarı fiyatına satışa çıkarıldığı iddialarına yalanlama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Karabük'te yurt binasının 6 yıldır boş beklediği, ihale edilen yapının yarı fiyatına satışa çıkarıldığı gibi iddialara ilişkin, "Yurt binası İdaremizce 9 Eylül 2020'de tamamlanarak teslim alınmış olup, 6...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Karabük'te yurt binasının 6 yıldır boş beklediği, ihale edilen yapının yarı fiyatına satışa çıkarıldığı gibi iddialara ilişkin, "Yurt binası İdaremizce 9 Eylül 2020'de tamamlanarak teslim alınmış olup, 6 yıldır boş olduğu yönündeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Bunun yanında yurt binası İdaremizce 31 milyon 840 bin lira bedel ile ihale edilmiş olup hazırlatılan değerleme raporunda yurt binasının bedeli 32 milyon lira olarak belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

TOKİ tarafından Karabük'te yurt binasının 6 yıldır boş beklediği ve yarı fiyatına satışa çıkarıldığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, idare ve Karabük Belediyesi arasındaki imzalı protokoller kapsamında başlatılan Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi ile iki etap halinde bin 120 konutun üretildiğini ve hak sahiplerine teslim edildiği kaydedildi. 3. Etap kısmında ise hak sahiplerine konutlarının teslim edildiği aktarıldı.

Proje alanı dahilinde 12 Temmuz 2016'da bin 4 kişilik Yurt Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'nin Karabük'teki yurt ihtiyacının karşılanması amacıyla ihale edildiği belirtilen açıklamada, "İhale bedeli 31 milyon 840 bin lira olan yurt binasının kesin kabulü 9 Eylül 2020'de gerçekleşerek yapım işi tamamlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

TOKİ tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yurt binası İdaremizce 9 Eylül 2020 tarihinde tamamlanarak teslim alınmış olup, 6 yıldır boş olduğu yönündeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Bunun yanında yurt binası İdaremizce 31 milyon 840 bin lira bedel ile ihale edilmiş olup, hazırlatılan değerleme raporunda yurt binasının bedeli 32 milyon lira olarak belirlenmiş, satış işlemi ise açık artırma usulü ile gerçekleştirilecektir. Rekabet ortamının sağlanması ve açık artırmaya katılımın fazla olması amacıyla ulusal basın, yerel basın ve sosyal medya kanallarında etkin duyurular yapılmak suretiyle yurt binasının piyasaya arz edilerek, ildeki yurt ihtiyacının bir bölümünün karşılanması hedeflenmektedir. Gerekli katılım ve rekabet ortamının sağlanması durumunda ihale neticelendirilecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı