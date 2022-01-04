Tokat'ta "kripto para" konferansı verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta "kripto para" konferansı verildi

Tokat'ta
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) kripto paralarla ilgili konferans düzenlendi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) kripto paralarla ilgili konferans düzenlendi.

TOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından "Blockchain Teknolojisi ve Kripto Paralar" başlıklı konferans, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in teşekkür konuşmasının ardından Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Ensari Şahin tarafından "Blockchain Teknolojisi ve Kripto Paralar - Devlet Olmadan Para Olur mu?" konulu sunum yaptı.

Konferansı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özkiraz, akademik ve idari personel ile öğrenciler dinledi.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title