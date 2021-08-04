Tokat Belediye Plevne yeni sezon hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat Belediye Plevne yeni sezon hazırlıklarına başladı

Tokat Belediye Plevne yeni sezon hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Spor

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Antrenör İlker Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Bütçelerine uygun oyuncular transfer etmeye çalıştıklarını anlatan Altan, "Takımımıza 11 oyuncu transfer ettik. Bunlardan ikisi yabancı. Mücadele eden bir takım oluşturmaya çalıştık. Transferi şu anda tamamladık. Bize her zaman destek olan başkanımız Eyüp Eroğlu ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni sezonun zor geçeceğini belirten Altan, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız sağlık kontrolünden geçtiler. Kendi tesislerimizde yeni sezon hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Ben milli takımda yardımcı antrenör olduğum için şu anda çalışmalara katılamıyorum. Yardımcı hocamız eşliğinde çalışmalar devam ediyor. Takım günde çift idman yapıyor. İnşallah bu sene maçlarımızı seyirci ile oynarız. Bizim seyircimiz voleybolu biliyor. Bizim için bu çok büyük avantaj. Seyircimiz ile oynayacağımız ilk maçı iple çekiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Turan Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Çağatay Akman
Spor Burak Elmas Hakan Reçber Abdullah Avcı Valentin Rosier Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat Belediye Plevne yeni sezon hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 12:36:54. #1.14#

title