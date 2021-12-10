Tokat Belediye Plevne'de gözler Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına çevrildi

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında 12 Aralık Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Tokat Belediye Plevne'de başantrenör İlker Altan, son haftalarda kazandıkları ivmeyle iyi bir oyun ortaya koymak istediklerini söyledi.

Maça ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Altan, ligde 8 puanla 11'inci sırada yer aldıklarını belirtti.

Ligin en genç takımı olduklarını vurgulayan Altan, "Bu sezon kurulmuş bir takımız. İyi yerlere gelmek için çalışıyoruz. Oyuncularımın antrenmanlarda gösterdikleri performanstan memnunum. Bize her zaman destek olan başkanımız Eyüp Eroğlu'na ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum." dedi.

Bursa temsilcisi karşısında iyi bir oyunla kazanmak istediklerini dile getiren Altan, "Pazar günü evimizde Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacağız. Rakibimizi hafta boyunca analiz ettik ve buna yönelik çalışmalar yaptık. Bursa takımında daha önce kulübümüzde yer almış ve milli takımdan tanıdığımız oyuncular var. Rakibimize saygı duyuyoruz. Sahamızdaki bu maçta bütün gücümüzü göstermek istiyoruz. Son haftalarda ivme kazandık. Bunu kullanarak iyi bir oyunla sonuca ulaşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

AA / Ekber Türkoğlu - Spor Haberleri

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