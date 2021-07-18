Yerli otomobil TOGG montajından ilk görsel geldi: Bizi izlemeye devam edin
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Yerli otomobil TOGG montajından ilk görsel geldi: Bizi izlemeye devam edin

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'da ilk montaj yapıldı. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Tamamen yerli üretim parçalardan montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin" notu yer aldı.

İlk yerli otomobil TOGG'da bir ilke daha imza atıldı. Üretim süreci yolunda emin adımlarla ilerlenen otomobilin gövde montajı gerçekleştirildi. Açıklama, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapıldı.

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Konuyla ilgili TOGG'dan yapılan açıklamada, ''Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin'' denildi.

TOGG, montajı yapılan ilk yerli otomobilin gövdesinin görselleri yayınladı

Fabrika inşaatı hızla devam eden Türkiye'nin Otomobili TOGG, 2022 yılının sonunda seri üretime geçecek.

İşte heyecanlandıran o görüntü;

TOGG, montajı yapılan ilk yerli otomobilin gövdesinin görselleri yayınladı
Yerli otomobil TOGG montajından ilk görsel geldi: Bizi izlemeye devam edin
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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