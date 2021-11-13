TOGG'un C segment sedan müjdesinde yeni detaylar! 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya tanıtılacak

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde üretim görüntüleri paylaşılan yerli otomobilin bu sefer de modelleriyle ilgili müjde verildi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, önceki gün yaptığı açıklamada Togg'un C segment sedan modeli için çalışmalara başlandığını ifade etti.

"2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE TANITACAĞIZ"

Gürcan Karakaş, modelle ilgili detaylı açıklamalarda da bulundu. Sedan modelin 2023'te piyasaya tanıtılacağını belirten Karakaş, "2022'nin son çeyreğinde seri imalata hazır vaziyette tesislerimizi kurguluyoruz ve 2023 ilk çeyreğinde de C segmentteki SUV aracımızı piyasaya lanse edeceğiz. Beş tane model belirledik. Bunların üzerinde de adım adım uygulamalarımız olacak. Hatta şimdiden C segmentindeki 'sedan'ımızın çalışmaları başladı. Ülkemizde 18 ay kadar kalarak ve oradaki başarımızı vurgulayarak yurtdışına açılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"PROTOTİPLERİ KULLANMAYA BAŞLADIK"

Araç örneklerinin kullanılmaya başladığını anlatan Karakaş, "Bulduğumuz yetkinlikleri önce ülkemizden, bulamadığımızda yurtdışından getirdik. Çalışanlarımızın yüzde 24'ü kadınlardan oluşuyor. Yurtdışından 27 çalışanımızı, ülkemize geri kazandırabildik. Üç boyutlu modelleme, simülasyonlarımızı tamamladık, analizlerimizi tamamladık, fonksiyon testlerine başladık. Prototipleri kullanmaya başladık. Çarpışma testlerimizle, kış testlerimizle ilerleyeceğiz" diye konuştu.

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