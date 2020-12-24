Tofaş üretime 13 gün ara veriyor
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Tofaş üretime 13 gün ara veriyor

24.12.2020 09:22 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:53

Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Tofaş, Bursa'daki fabrikasında envanter sayımı ve planlı çalışma nedeniyle 13 gün üretime ara verecek. Fabrika 13 Ocak'ta yeniden faaliyete geçecek.

Türkiye'nin en çok satan otomobilinin üretildiği Bursa'daki Tofaş fabrikası, yıl sonu envanter sayımı ve bakım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara veriyor. Sene sonunda yani 31 Aralık'ta başlayacak olan ara, 12 Ocak tarihine kadar devam edecek. Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre fabrika 13 Ocak'ta tekrar üretime başlayacak.

Tofaş'ın KAP'a yaptığı açıklamada şöyle:

"Şirketimiz Bursa Fabrikasında yıl sonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 31 Aralık 2020 – 12 Ocak 2021 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 13 Ocak 2021 Çarşamba günü üretime başlayacaktır."

'ALTIN FABRİKA' ÖDÜLLÜ TESİS

Tofaş, Fiat Chrysler Automobiles'a (FCA) bağlı 400 fabrikanın yer aldığı WCM - Dünya Klasında Üretim Programı- değerlendirmesinde, otomobil fabrikaları içerisinde en yüksek puana erişmişti. Uluslararası kuruluşların üretim faaliyetlerinde küresel standartları belirleyen WCM programı kapsamında, 2013 yılında 'Altın Fabrika' unvanını alan ve FCA bünyesindeki en iyi fabrikalardan biri olan Tofaş, mevcut puanını 81'e yükselterek önemli bir başarı elde etmişti.

YAKLAŞIK 10 BİN ÇALIŞAN VAR

Fabrikanın açıldığı 1971 yılından bu yana Bursa'da faaliyet gösteren Tofaş yerli üretim otomobilleri bünyesinde barındırıyor. Bursa'daki fabrikada Fiat Egea, Doblo, Fiorino gibi modeller üretiliyor. Bursa'nın ikinci, Türkiye'nin ise 6. büyük sanayi kuruluşu Tofaş, yılda 400 bin araçlık üretim kapasitesine ve 9 bin 481 çalışana sahip bulunuyor

Tofaş üretime 13 gün ara veriyor
Haber Yorumları (2)
YORUMCU: Ne gerek var abi yatır paranı faize kuçakla paraları satış garanti değil ama faiz garanti.....
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HASAN SALİH: ZATEN NE ÜRETİYORDA
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