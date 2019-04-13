Tofaş - Gaziantep Basketbol: 77-67

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Polat Parlak

TOFAŞ: Barış Ermiş 12, Kenny Kadji 15, Kyle Weems 9, Muhsin Yaşar 9, Sammy Mejia 18, Berkan Durmaz, Muhaymin Mustafa, Yiğit Arslan 4, Travis Trice 10

GAZİANTEP BASKETBOL: Orhan Haciyeva 6, Sarunas Vasiliauskas 14, Shaquielle O'Neal McKissic 18, Tonye Frank Jekiri 8, Marko Tomas 9, Can Uğur Öğüt 2, Doğan Şenli 10, Kadir Bayram, Murat Göktaş, Yunus Çankaya, Stevan Jelovac

1'İNCİ PERİYOT: 14-19

İLK YARI: 32-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-50

TOFAŞ, sahasındaki galibiyet serisine Gaziantep Basketbol karşısında da devam etti. Bursa temsilcisi parkeden 77-67'lik skorla galip ayrıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında TOFAŞ Basketbol Takımı sahasında Gaziantep Basketbol'u ağırladı. TOFAŞ Spor Salonu'nda oynadığı son 6 maçı kazanan Bursa temsilcisi, maça ise dilediği gibi başlayamadı. 14-19 geride tamamlanan ilk çeyreğin ardından konuk ekipten Sarunas Vasiliauskas ve Shaquielle O'Neal McKissic ikilini durdurmakta zorlanan TOFAŞ devreye 32-42'lik skor dezavantajıyla girdi. Dönüşte savunmada sertliğini artıran ve üçüncü periyotta rakibini yalnızca 8 sayıda tutan TOFAŞ, Sammy Mejia ve Kenny Kadji'nin sayılarıyla etkili olurken farkı da azalttı. 47-50'lik skorla geride başladığı son çeyrekte tecrübeli oyuncularıyla sonuca giden Bursa temsilcisi, Travis Trice ve Barış Ermiş'in de iyi oyunuyla parkeden 77-67 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından TOFAŞ, evindeki üst üste 7'nci maçını da kazanırken ligde de 17'nci galibiyetini elde etti. Gaziantep Basketbol ise 10'uncu kez bu sezon sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: DHA