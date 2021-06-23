Tofaş, Bülent Hamza Çelik'le 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı
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Tofaş, Bülent Hamza Çelik'le 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

Tofaş, Bülent Hamza Çelik'le 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tofaş altyapısının milli oyuncularından Bülent Hamza Çelik, mavi-yeşilli kulüp ile 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.

Tofaş altyapısının milli oyuncularından Bülent Hamza Çelik, mavi-yeşilli kulüp ile 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.

Alt yapısından yetiştirdiği oyuncularla Türk basketboluna katma değer yaratmaya devam eden TOFAŞ Spor Kulübü, genç yeteneği Bülent Hamza Çelik ile profesyonel sözleşme imzaladı. Basketbol kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da başlayan, 2019 yılında Tofaş altyapısına transfer olan 2003 doğumlu ve 2.11 boyundaki Milli oyuncu, uzun forvet (4) pozisyonunda görev yapıyor. Son 2 sezonda Tofaş BGL Genç Takımı forması giyen Bülent Hamza Çelik, Tofaş Spor Kulübü'yle 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.

Hamza Çelik kimdir?

16 Haziran 2003 doğumlu ve 2,11 cm boyundaki Bülent Hamza Çelik, power forward (4) pozisyonunda görev yapıyor. Basketbola İstanbul Büyükşehir Belediyespor altyapısında başlayan Hamza Çelik, 2019 yılı başında Tofaş altyapısına transfer oldu. 2019-2020 Sezonunda Tofaş BGL Genç Takımı ile Basketbol Gençler Ligi'nde 17 maçta süre alan ve 3.9 sayı-3.1 ribaund maç başı ortalamayla oynayan Hamza Çelik, Adidas Next Generation Tournament'te de 8.8 sayı-2.3 ribaund-1.3 blok ortalamalarına imza attı. 2020-2021 Sezonunda BGL Genç Takım ile Türkiye ikincisi oldukları Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nde de 12 maçta 7.7 sayı-4.7 ribaund-1.3 asist-1 blok ortalamalarıyla oynayan Hamza, Adidas Next Generation Tournament 2021'de de 6 sayı-4.3 ribaund-1 asist ortalamalarını sergiledi. Hamza Çelik, Milli Takım formasıyla ise 2019 yılında İtalya'da düzenlenen ve U16 Milli Takımı'mızın beşincilikle tamamladığı FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda 2.8 sayı-1.3 ribaund-0.3 asist ortalamalarıyla oynamıştı. Hamza, son olarak U19 Genç Milli ve U20 Ümit Milli Takımı'na davet edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tofaş, Bülent Hamza Çelik'le 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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