TOFAŞ, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TOFAŞ, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor
TOFAŞ, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Avrupa'ya bu sezon galibiyet ile veda eden TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, "Bir üst tura çıkma şansımız olmasa bile son ana kadar mücadele ettik" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti

Avrupa'ya bu sezon galibiyet ile veda eden TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, "Bir üst tura çıkma şansımız olmasa bile son ana kadar mücadele ettik" dedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu son hafta mücadelesinde İsrail deplasmanında Hapoel Holon'u 90-71 mağlup etmeyi başardı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda play-off turu oynama başarısı gösteren TOFAŞ Basketbol Takımı, Hapoel Holon galibiyetiyle BCL 2020-2021 sezonuna noktayı koyarken, son 16 turunda I Grubu'nu 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamlamış oldu.

TOFAŞ'ta Başantrenör Hakan Demir ve oyunculardan Berkan Durmaz, Hapoel Holon karşılaşmasını değerlendirdi. Bir üst tura çıkma şansını yitirmelerine rağmen son ana kadar mücadele ettiklerini belirten Demir, "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Bu organizasyona saygı duyduğumuzu gösterdik. Bir üst tura çıkma şansımız olmasa bile son ana kadar mücadele ettik. Ayrıca rakibimizi ve antrenörünü de tebrik ediyorum. Çok iyi bir iş yaptılar. Takımındaki her parçayı çok iyi şekilde kullandılar. Holon takımına ve Dedas'a üst turda başarılar diliyorum" dedi.Hapoel Holon deplasmanında 18 sayı, 5 ribaund, 2 asist ile oynayan Berkan Durmaz ise karşılaşma sonunda, "Günün sonunda sahaya karakterimizi koyduk ve bu bizim için çok önemliydi" ifadesini kullandı.

Mavi Yeşilliler, ING Basketbol Süper Ligi'nde 12 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Anadolu Efes ile karşılaşacak.


TOFAŞ, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
TOFAŞ, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TOFAŞ, Avrupa'ya galibiyetle veda etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 11:10:44. #1.14#
title