TOFAŞ, altyapı oyuncusu Ömer Ege Peksarı ile sözleşme imzaladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, altyapı oyuncularından Ömer Ege Peksarı ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, altyapı oyuncularından Ömer Ege Peksarı ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamada, basketbol kariyerine İzmir Özel Gelişim Koleji'nde başlayan daha sonra Anadolu Efes'e transfer olan Ege Peksarı'nın, 2019-2020 sezonu içerisinde TOFAŞ altyapısına dahil olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, son 2 sezonda TOFAŞ BGL Genç Takımı forması giyen 18 yaşındaki Ege'nin, oyun kurucu pozisyonunda görev yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler