Toby Alderweireld İlk Golünü Manchester City'e Atıyor Toby Alderweireld, Eylül 2015'te Tottenham Spurs forması ile ilk golünü Manchester City'e attı. Erik Lamela'nın serbest vuruşundan sonra kafa ile attığı gol, Alderweireld'in Tottenham için ilk golü oldu.

Toby Alderweireld, Eylül 2015'te Tottenham Spurs forması ile ilk golünü Manchester City'e attı. Erik Lamela'nın serbest vuruşundan sonra kafa ile attığı gol, Alderweireld'in Tottenham için ilk golü oldu. Kaynak: Dugout