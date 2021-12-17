TOBB'dan dolardaki yükseliş sonrası hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOBB'dan dolardaki yükseliş sonrası hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı

TOBB'dan dolardaki yükseliş sonrası hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Dolar kurunun 17 TL'yi aşarak rekor kırmasının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden hükümete çağrı geldi. Firmaların döviz kurunun geldiği seviyeden dolayı endişeli olduklarını aktaran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz." dedi.

Merkez Bankası eylül ayında başladığı seri faiz indirimlerini dün de devam ettirdi. Yılın son faiz kararını açıklayan Merkez, faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti. Böylece Merkez Bankası son 4 ayda 500 baz puanlık faiz indirimi yaptı.

DOLAR, SON 4 AYDA TL KARŞISINDA 8 LİRADAN FAZLA DEĞERLENDİ

Merkez'in seri faiz indirimlerinin bedeli TL için ağır oldu. Eylül ayında 8,60 seviyesinde bulunan dolar, bugün itibarıyla 17 TL'yi de aşarak rekor kırdı. Böylece dolar son 4 ayda TL karşısında 8 liradan fazla değer kazandı.

TOBB'DAN HÜKÜMETE ÇAĞRI: ACİL ÖNLEMLER ALINMALI

TL'deki değer kaybı ve kurdaki istikrarsızlık sonrası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan da bir tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Hisarcıklıoğlu, döviz kurunun geldiği seviye karşısında firmaların endişeli olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

" Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz."

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (4)
Emrah Akar:Hükümettekilerin ve çocuklarinin ne kadar dolarlari var buna bakarsanız,doların artacağını bilerek,faizi ısrarla indirmenin mantığını anlarsiniz Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
polat tataroğlu:Düşük faizli krediyi alırken kıtır kıtır, döviz yükselince me. Yok öyle bir dünya. Hükümet kadar Tobb'da sorumludur. Cevap Yaz 13 17 Yayından Kaldır
Selahattin Turan:İşin ucu bunlara da değmeye başladı. Cevap Yaz 2 36 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title