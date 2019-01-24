TOBB Başkan Yardımcısı Zeytinoğlu'ndan Ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Recep Ocak'ı ziyaret etti.

Ocak, yaptığı konuşmada, ziyaretinden dolayı Zeytinoğlu'na teşekkür ettiğini söyledi.



Tersaneler bölgesini savunma sanayisine hizmet vermesi için destek beklediklerini ifade eden Ocak, şöyle konuştu:



"Ereğli-Alaplı tersaneler bölgesi, 2009'da dünya genelinde yaşanan küresel krizden etkilendi. Yaklaşık 7 bin civarında çalışan işçi sayısı 100-150 civarına düşmüştü. Şu anda bir toparlanma olsa da tersaneler bölgesinin yeniden canlanması için savunma sanayisine hizmet verebilir. Ayrıca tersanenin içinde bir limanımız var. Oranın en azından geçici olarak yükleme boşaltma işi yapılabileceğini düşünüyoruz. Gerek Ereğli gerekse Alaplı OSB bu limanı ihracatta kullanabilirler. Bu konuda TOBB'dan destek istiyoruz."



Zeytinoğlu da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun selamını getirdiğini belirterek, "Zonguldak'taki TSO başkanlarını ziyaret ederek isteklerini dinliyoruz. Başkanımız tersanelerle ilgili sorunu için Tuzla, Yalova ve Kocaeli'deki tersanelerin sizlerle temas kurmasına ve buraları anlatmanızı sağlayabiliriz. Tersanelerde 3-4 arkadaş bir araya gelip ortak Deniz Kuvvetleriyle bir temas kurdurabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA