TMSF, Ufuk Boru ve Nurkay Makine'yi satışa çıkardı
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TMSF, Ufuk Boru ve Nurkay Makine'yi satışa çıkardı

23.10.2020 11:09 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:17

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Nurkay Makine Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı ilana göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde bulunan ve Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sahip olduğu Şanlıurfa Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Şanlıurfa OSB'de 41,716 metrekare alanlı fabrika binası, idare binası müştemilatı, ekipmanlar, demirbaş ve iş makineleri ile hak ve varlıklardan oluşuyor.

UFUK BORU İÇİN MUHAMMEN BEDEL 23.1 MİLYON TL

Muhammen bedeli 23.1 milyon TL olarak belirlenen iktisadi ve ticari bütünlüğün 8 Aralık'ta yapılacak ihalesi için 7 Aralık'a kadar teklif verilebilecek.

NURKAY MAKİNE İÇİN MUHAMMEN BEDEL 15.8 MİLYON TL

TMSF bünyesinde bulunan ve Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 15.8 milyon TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldı. 17 Kasım'da yapılacak ihaleye 16 Kasım'a kadar teklif verilebilecek. Nurkay Makina İktisadi ve Ticari Bütünlüğü, Sakarya Akyazı ilçesinde çeşitli parsellerde kayıtlı gayrimenkuller ile altı parselde kurulu fabrika binası, makine, ekipman, araç ve stoklar ile Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki haklardan oluşuyor.

TMSF, Ufuk Boru ve Nurkay Makine'yi satışa çıkardı

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