TMSF Bünyesinde Yer Alan Telsim'den Açıklama Açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde yer alan Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ, "Son günlerde, kendilerini telefonda avukat olarak tanıtan kötü niyetli kişilerin, vatandaşlarımızı hacizle korkutarak tahsilat yapmaya çalıştıklarından bahseden haberlerin sayısında artış görülmektedir. Söz konusu haberleri gören bazı vatandaşlarımızın, Telsim'in alacakları için arayan avukatlarımızı, kötü niyetli kişilerle karıştırmaları sebebiyle, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur." açıklamasında bulundu.

Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçmiş Telsim borçlarının Vodafone kayıtlarında olmadığı için yanlış anlama olduğu belirtildi.

24 Mayıs 2006 tarihinde TMSF tarafından yapılan Telsim'in satışı ihalesini "Vodafone" un kazandığı anımsatılan açıklamada, Telsim'in bütün alt yapısı ve GSM işletmeciliği faaliyetinin ihaleyi kazanan Vodafone Telekomünikasyon AŞ tarafından yerine getirilmeye başlandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Telsim'in Vodafone'a satışından önceki alacaklar tarafımızdan tahsil edilmektedir Söz konusu ihalede, Telsim şirketi değil Telsim'in alt yapı ve lisans hakları gibi varlıkları satıldığı için, satış tarihinden önceki alacaklar şirketimiz tarafından takip edilmektedir. Bir başka ifadeyle, satış tarihinden önceki alacakları şirketimiz, satıştan sonraki alacakları Vodafone takip etmektedir. Bu sebeple, Telsim dönemine ait borçlar,Vodafone öncesine ait olduğu için, Vodafone kayıtlarında görünmemektedir." ifadelerine yer verildi.

Telsim 'deki TMSF yöneticilerinin kamu alacağı için çalıştığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TMSF bünyesinde yer alan şirketimiz, ihale tarihi olan 2006 yılından önce oluşmuş, takip ve tahsilinde zaman aşımı gibi herhangi bir engel bulunmayan GSM faturası alacaklarını,yasal olarak yetkilendirdiği avukatları vasıtası ile tahsil işlemlerine devam etmektedir.

TMSF'nin kamu alacağı için çalışan avukatlarımız, kamu görevi yapmanın bilinciyle hareket etmektedirler. Vatandaşlarımız bütün iletişim kanalları kullanılarak bilgilendirilmekte, çok büyük faiz indirimlerinden yararlanmaları sağlanmakta, kamu adına tahsilat yapılmaktadır.

Avukatlık bürolarından gelen mesajlar, Vodafone değil Telsim merkezi aranarak kontrol edilebilir. GSM fatura borçlularımızın borç ve indirim miktarlarının son durumlarına ilişkin ayrıntılar, şirket merkezimiz aranarak her zaman kontrol edilebilmektedir.

Son günlerde, kendilerini telefonda avukat olarak tanıtan kötü niyetli kişilerin, vatandaşlarımızı hacizle korkutarak tahsilat yapmaya çalıştıklarından bahseden haberlerin sayısında artış görülmektedir. Söz konusu haberleri gören bazı vatandaşlarımızın, Telsim 'in alacakları için arayan avukatlarımızı, kötü niyetli kişilerle karıştırmaları sebebiyle, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur."