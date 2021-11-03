TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'dan "kivi" açıklaması

ORDU (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kivinin pazar sorunu olmayan, üreticiye para kazandırabilen, küçük alanlardan büyük gelirler sağlayabilen bir ürün olduğunu söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Güldal, Altınordu ilçesinde bir üreticiye ait kivi bahçesini inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'dan bilgi alan Güldal, daha sonra TMO Ordu Başmüdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Güldal, AA muhabirine, kivide hasat döneminin yaklaştığını belirterek, bugün inceleme yaptıkları kivi bahçesinde meyvenin kalitesinin iyi olduğunu gördüklerini ifade etti.

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler sayesinde kentte muhteşem kivi bahçeleri oluşturulduğunu vurgulayan Güldal, bölgede bu sene çok verimli bir mahsul olduğunu aktardı.

Güldal, fındığın Ordu'nun ana ürünü olduğuna dikkati çekerek, "Fındığı başka ürünlerle mukayese etmek doğru değil ama kivi pazar sorunu olmayan, üreticiye para kazandırabilen, küçük alanlardan büyük gelirler sağlayabilen bir ürün. Kiviye yatırım yapmak isteyen çiftçilerimiz kividen de gelir elde edebiliyorlar. Bunun örnekleri Ordu'da çok sayıda görülmeye başlandı." dedi.

Kivide iç tüketimin fazla olduğunu dile getiren Güldal, "Bundan dolayı pazar problemi de yok. Bu konuda proje üreten Tarım ve Orman Bakanlığına, İl Müdürlüğümüze ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.