TKİ Tavşanlı Linyitspor'a kahvaltı

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor futbolcularına taraftarlardan moral motivasyon kahvaltısı verdi.

TKİ Tavşanlı Linyitsporlu futbolcuları ağırlayan taraftar grubundan Tavşanlı Tayfa grubu ilçenin gözde mekanlarından Melisa Cafe Bistro'da kahvaltı programı düzenledi.

Taraftar liderlerinden Oğuz Bilen maç öncesi futbolculardan galibiyet sözü aldı.

Tavşanlı Linyitspor Genel Kaptanı Yasin Karaarslan ve Teknik Direktör Sertaç Gezer futbolcular adına bu tür organizeleri gerçekleştirenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA