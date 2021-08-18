TİYATRO OYUNUNDA EVLENME TEKLİFİ
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TİYATRO OYUNUNDA EVLENME TEKLİFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de düzenlenen 'Mezitli'de Tiyatro Akşamları' etkinliğinde oyun oynanırken sahneye çıkan Erdem Altın, kız arkadaşı Latife Güler'e evlenme teklifinde bulundu.

MERSİN'de düzenlenen 'Mezitli'de Tiyatro Akşamları' etkinliğinde oyun oynanırken sahneye çıkan Erdem Altın, kız arkadaşı Latife Güler'e evlenme teklifinde bulundu. Şaşkına dönen genç kız, teklife 'Evet' diye cevap verdi.

Mezitli Belediyesi tarafından, pandemi nedeniyle ayrı kalan tiyatrocularla sanatseverleri buluşturmak amacıyla 'Tiyatro Akşamları' adı altında etkinlik düzenlendi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da izlediği, Tiyatro Kulis tarafından sahnelenen 'Aşk-ı Analiz' oyunu sırasında sahneye çıkan, izleyicilerden Erdem Altın, kız arkadaşı Latife Güler'e evlenme teklif etti.

Oyunda, sahneyi Bergüzar Tanrıverdi ile paylaşan oyuncu Özgür A. Gönenler, anlattığı hikayeyi yarıda keserek seyircilere, devamını bilen olup olmadığını sordu. Daha önce tiyatrocu Gönenler ile anlaşan Erdem Altın sahneye çıkıp, hikayenin kalan kısmını anlattı. Hikayenin sonunu kendi hikayesine bağlayan Altın, sevgilisi Latife Güler'e dönerek, "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Sürpriz teklif karşısında uzun süre şaşkınlığını üzerinden atamayan Güler, seyircilerin alkışları eşliğinde, teklifi 'Evet? diyerek yanıtladı. Teklifin ardından oyun, kaldığı yerden devam etti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "İnsanlarımıza bir nebze olsun, moral verebilmek adına başlattığımız 'Mezitli'de Tiyatro Akşamları' etkinliğimizde, bir de iki gencimizin hayatlarını birleştirme kararı almaları son derece güzel bir olay. Gençlerimiz, Latife Güler ve Erdem Altın, mutluluklarını Mezitli ailesiyle paylaşarak 'Burası Mezitli. Biz burada bir aileyiz' vurgusunu da ispatlamış oluyorlar" dedi.

TİYATRO OYUNUNDA EVLENME TEKLİFİ
TİYATRO OYUNUNDA EVLENME TEKLİFİ
TİYATRO OYUNUNDA EVLENME TEKLİFİ
TİYATRO OYUNUNDA EVLENME TEKLİFİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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