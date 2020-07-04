Tiryakilere kötü kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Gelir İdaresi Başkanlığı sigara ve alkolün ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artışı gerçekleştirdi. Yapılan düzenleme ile biranın vergisi 38 kuruş, sigaranın vergisi 1,1 lira ve rakının vergisi 7 lira arttı. Böylece en ucuz sigara fiyatı 14,5 lira olacak.

Sigara fiyatlarına gece yarısı yeni bir zam geldi. Sigaradan alınan ÖTV'ye 6 ayda bir yapılan otomatik artış gerçekleşti. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan düzenleme ile sigaranın vergisi 1,1 lira artarak vergi oranı yüzde 84'ten yüzde 86'ya çıktı. Böylece 1 paket sigara fiyatı en az 13,6 liradan 14,5 liraya çıktı. 14,5 TL olan bir paket sigaradan 12,46 TL vergi alınmış olacak.

SİGARAYA VERGİ ZAMMI GELDİ

Sigara fiyatlarında 14,5 lirada bir bariyer oluştu. Sigarada ayrıca satış fiyatı üzerinden yüzde 15,25 KDV alındığı için 14,5 liraya satılan sigaranın 2,21 lirası da KDV olacak. Bir paket sigara da toplam vergi 12,46 liraya çıkacak. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, bu vergi ile Türkiye'de sigaradan alınan vergi yükü yüzde 85'den yüzde 86'ya çıkacak. Puro ve sigarillolarda da benzer vergi artışları yapıldı. Puroda 0,3506 olan asgari maktu vergi 0,3747 liraya çıkarken maktu vergi 0,4686 liradan 0,5008 lira olarak belirlendi.

1 PAKET SİGARANIN 12,46 LİRASI VERGİ OLDU

14.5 LİRANIN 12,5 LİRASI VERGİ

Böylece 14,5 lirada bir bariyer oluştu. Sigarada ayrıca satış fiyatı üzerinden yüzde 15,25 KDV alındığı için 14,5 liraya satılan sigaranın 2,21 lirası da KDV olacak. Bir paket sigara da toplam vergi 12,46 liraya çıkacak. Bu vergi ile Türkiye'de sigaradan alınan vergi yükü yüzde 85'den yüzde 86'ya çıkacak. Puro ve sigarillolarda da benzer vergi artışları yapıldı. Puroda 0,3506 olan asgari maktu vergi 0,3747 liraya çıkarken maktu vergi 0,4686 liradan 0,5008 lira olarak belirlendi.

BİRA EN AZ 38 KURUŞ ZAMLANACAK

Alkolde ise biranın asgari maktu vergi 1,9125 liradan 2,0442 liraya çıkarıldı. Birada asgari maktu vergi alkol derecesi yüzde 5 olduğu için 5 ile çarpılarak alınıyor. Yani 1 litre birada vergi 9,56 liradan 10,22 liraya çıkmış durumda. 50'lik şişe birada ÖTV ise 33 kuruş artarak 4,78 lira yerine 5,11 lira olarak belirlenmiş durumda. Bu vergi üzerinden yüzde 18 KDV de alındığı için fiyat 38 kuruş artmış olacak. Tabii ki şirketlerin 50 kuruş civarında bir artışı benimsemesi bekleniyor.

70'LİK DEĞİL ARTIK 170'LİK

Şarapta ÖTV 9 lira 40 kuruştan 10,05 liraya yükseltildi. 70'lik şarapta vergi KDV ile birlikte 76 kuruş artmış oldu. Rakıda ise fiyat artışı daha fazla olacak. Rakı, viski, votka ve Cin gibi alkol oranı yüzde 40'ın üstünde olan içkilerde ÖTV 261,2825 liradan 279,2902 liraya çıkarıldı. Böylece 70 cl'lik rakıda ÖTV 82,3 lirayken 88 liraya ulaştı. ÖTV'deki artışın KDV'yi de etkilemesiyle birlikte satış fiyatı 163 lira olan aynı rakı 170 liraya çıkacak.