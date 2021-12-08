Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 lira zam geldi

Son dönemlerde sigaraya zam yapılacağı söylentileri gerçek oldu. P... M... grubu sigara markalarında 8 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı. Şirket, paket başı 2 liralık zam uyguladı.

1 DAL SİGARA 1 LİRAYI GEÇTİ

Güncel fiyat tarifesine göre en ucuz sigara 17.50 TL'den, en pahalı sigara da 25 TL'den satışa çıkarıldı. Gelen zamların ardından birçok sigara paketinde 1 dal sigara 1 lirayı aşmış oldu.

ÖTV ZAMMI DA YAPILACAK

Bu zamların döviz kurundaki artışlardan kaynaklandığına dikkat çeken Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Bu yaşanan artış kur zammından kaynaklandı. İlerleyen günlerde ÖTV zammı da yapılacaktır" diye konuştu.

RAFLAR BOŞALMIŞTI

Öte yandan, son günlerde tekel bayilerinde satılan sigaralarda tedarik sorunu yaşanıyordu. Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müşteriyle karşı karşıya geldiklerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Buradan sigara firmalarına, pazarın liderleri 3 firmaya açıkça sesleniyoruz. Ya ürünleri kısıtlamayıp ticari etik gereği satışınızı yapın ya da zam gelecekse bir an evvel yapın. Bizi tüketici ile karşı karşıya getirmeyin. Türkiye geneli tekel bayileri olarak tepkimiz büyük olacaktır."

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