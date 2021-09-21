TikTok'un 20 bin dolarlık teklifini reddettiler - Haberler
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TikTok'un 20 bin dolarlık teklifini reddettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TikTok'un 20 bin dolarlık teklifini reddettiler

TikTok'un açığını bulan Mert Ergün ve Arda Kılıç, kendilerine teklif edilen 20 bin dolarlık ödülü kabul etmedi.

TikTok'un açığını bulan Mert Ergün ve Arda Kılıç, kendilerine teklif edilen 20 bin dolarlık ödülü kabul etmedi. Gençler, uygulamada sınırsız jeton gönderme açığını bulmuştu.

Türk gençler TikTok'un ödül teklifini reddetti. Daha önce instagramda da açık yakalayan gençler Tiktok'un gelir kaynağı olarak bilinen canlı yayında atılan bağışların açığını bulmuştu. Konuyla ilgili gençlere ulaşan TikTok, 20 bin dolar ödül teklif etti. Ödülü mail yoluyla aldıklarını anlatan Mert Ergün (18) bu teklifi reddettiklerini söyledi. Ergün, "Daha önce Türkiye'den muhatap bulamamıştık. Şimdi bize ulaştılar. 20 bin dolar teklif ettiler ama kabul etmedik" dedi.

Normalde Tiktok ile iletişime geçmenin uzun bir süreç olduğunu söyleyen Ergün, "Bizim bulduğumuz açık gelir kapısı kapattığı için bizimle iletişime geçtiler, ne kadar ciddi bir açık olduğunun farkına vardılar" diye konuştu.

BİN 500 DOLAR TEKLİF ETMİŞLERDİ

Gençler geçtiğimiz aylarda açığı bulup TikTok bildirmişlerdi. Söz konusu açığı ilk bildirdiklerinde uygulama tarafından bin 500 dolar teklif edilen gençler, red cevabı verip dünya üzerinde böyle bir açığın bulunamadığını vurgulamışlardı.

-İHA-

TikTok'un 20 bin dolarlık teklifini reddettiler

TikTok'un 20 bin dolarlık teklifini reddettiler

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