“Ticaretin ekseni değişti”

14.10.2019 10:42

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, dijitalleşmenin etkisiyle ticaretin de ekseninin değiştiğini belirterek, "İçinde yaşadığımız için belki bu değişimi çok derinden hissedemiyoruz ama gerçekten çok önemli bir dönemdeyiz" dedi.