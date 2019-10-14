“Ticaretin ekseni değişti”
TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, dijitalleşmenin etkisiyle ticaretin de ekseninin değiştiğini belirterek, "İçinde yaşadığımız için belki bu değişimi çok derinden hissedemiyoruz ama gerçekten çok önemli bir dönemdeyiz" dedi.
14.10.2019 10:42
TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, dijitalleşmenin etkisiyle ticaretin de ekseninin değiştiğini belirterek, "İçinde yaşadığımız için belki bu değişimi çok derinden hissedemiyoruz ama gerçekten çok önemli bir dönemdeyiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com