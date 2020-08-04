Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Temmuz ayında hem 15 milyar 12 milyon dolarlık ihracat ile 2020... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Temmuz ayında hem 15 milyar 12 milyon dolarlık ihracat ile 2020 yılının en yüksek ihracat değerine, hem de toplamda yüzde 84,5, altın hariç ise yüzde 93,9 ile en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşmış bulunmaktayız."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Temmuz ayında hem 15 milyar 12 milyon dolarlık ihracat ile 2020 yılının en yüksek ihracat değerine, hem de toplamda yüzde 84,5, altın hariç ise yüzde 93,9 ile en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşmış bulunmaktayız." - ANKARA Kaynak: İHA