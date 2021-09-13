Ticaret Bakanı Mehmet Muş talimatı verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi başladı - Haberler Ekonomi
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş talimatı verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi başladı

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Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" açıklamasının ardından harekete geçti. Bakan Mehmet Muş'un talimatıyla bugün 10 büyük toptancı halinde sebze ve meyvedeki fiyat artışlarına ilişkin denetim yapılacak.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın"İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarı taşıyacağız." açıklaması sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti, tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere denetimlere başlandı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu denetimler kapsamında, Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince 13.09.2021 tarihinde, aşağıdaki listede belirtilen, 10 büyükşehirdebulunan toptancı hallerinde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek olup, ilgili denetimler sadece bu tarih ile sınırlı olmayıp, kamu yararı gözetilerek titizlikle ve sürekli olarak devam edecektir."

DENETLEME YAPILACAK TOPTANCI HALLERİ

1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi

2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi

3- Bursa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

4- Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

5- Aydın Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

6- İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

7- Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

8- Adana Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

9- Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

10- Samsun Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

Ticaret Bakanı Mehmet Muş talimatı verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi başladı
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