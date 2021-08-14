Son Dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaret ve incelemelerde bulundu
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Son Dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaret ve incelemelerde bulundu

Son Dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaret ve incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Canalp, Bakan Muş'u Valilik binası önünde karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Muş, Vali Canalp ile makamında basına kapalı görüştü. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede Vali Canalp'in Bakan Muş'a kentteki yatırımlarla ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na geçti.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve yetkililerden brifing alan Bakan Muş, gümrük kapısında incelemelerde bulundu.

Bakan Muş'a ziyaretinde Edirne Valisi Canalp, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Son Dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaret ve incelemelerde bulundu
Son Dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaret ve incelemelerde bulundu
Son Dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaret ve incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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