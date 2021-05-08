Ticaret Bakan Yardımcısı değişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ticaret Bakan Yardımcısı değişti

Ticaret Bakan Yardımcısı değişti
Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER - Haberler | Politika

TİCARET Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alındı, yerine Mustafa Tuzcu atandı.

TİCARET Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alındı, yerine Mustafa Tuzcu atandı.

Cumhurbaşkanlığı atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Ticaret Bakan Yardımcısı değişti. Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alınırken, yerine Mustafa Tuzcu atandı.

MUSTAFA TUZCU KİMDİR?1979 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Tuzcu, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Tuzcu, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi ile Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu'nda yüksek lisans, Orta Doğu Teknik Ünivesitesi'nde (ODTÜ) doktora eğitimi aldı. Uluslararası Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığı, OECD İstanbul Rekabetçilik Merkezi Müzakereleri Başmüzakereciliği, G20 Dönem Başkanlığı Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu Başkanlığı, Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Ticaret Başmüşavirliği, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Tuzcu, evli ve 3 çocuk babası.KOSGEB BAŞKANLIĞI'NA ATAMAKüçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na (KOSGEB) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Kurt atandı.BİR ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Öte yandan, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Cengiz Yılmaz atandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ticaret Bakan Yardımcısı değişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 03:10:08. #1.15#

title