Tiago Mendes Juventus'u İpten Alıyor
2009-10 Serie A sezonunda Juventus'un Inter'i konuk ettiği maçta Inter forveti Mario Balotelli''nin kaleye gönderdiği topu Tiago Mendes kale çizgisinden çıkardı ve maçın 1-1 bitmesini sağlayarak takımını mağlubiyetten kurtardı.
05.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:21
2009-10 Serie A sezonunda Juventus'un Inter'i konuk ettiği maçta Inter forveti Mario Balotelli"nin kaleye gönderdiği topu Tiago Mendes kale çizgisinden çıkardı ve maçın 1-1 bitmesini sağlayarak takımını mağlubiyetten kurtardı.
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI