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Tiago Mendes Juventus'u İpten Alıyor

2009-10 Serie A sezonunda Juventus'un Inter'i konuk ettiği maçta Inter forveti Mario Balotelli''nin kaleye gönderdiği topu Tiago Mendes kale çizgisinden çıkardı ve maçın 1-1 bitmesini sağlayarak takımını mağlubiyetten kurtardı.

05.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:21

2009-10 Serie A sezonunda 'un Inter'i konuk ettiği maçta Inter forveti "nin kaleye gönderdiği topu kale çizgisinden çıkardı ve maçın 1-1 bitmesini sağlayarak takımını mağlubiyetten kurtardı.

Kaynak: Dugout

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