: THY ve Pegasus İran ve Irak uçuşlarına yeniden başlıyor

09.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:52

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, güvenlik gerekçesi nedeniyle tedbir amaçlı durdurduğu İran ve Irak uçuşlarını bu akşam itibariyle tekrar başlatma kararı aldı.

THY'NİN İLK SEFERİ 21.05'TE

THY bugün aldığı kararla İran ve Irak hava sahalarının yeniden kullanılmaya başlandığını duyurdu. Geçici durdurmanın ardından ilk tarifeli uçuş ise bu akşam 21.05'te TK898 sefer sayılı uçuşla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirilecek.

PEGASUS'UN İLK SEFERİ 17.45'TE

Güvenlik gerekçesiyle askıya alınan uçuşlarda, Pegasus Havayoları, THY gibi İran ve Irak hava sahasını kullanmamıştı. Bu kararın kalkmasıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Pegasus ilk uçuşu 17.45'te Bağdat'a yapacak.

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