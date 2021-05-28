THY Euroleague final maçı ne zaman? Finar Four final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak?
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THY Euroleague final maçı ne zaman? Finar Four final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak?

THY Euroleague final maçı ne zaman? Finar Four final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak?
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THY Euroleague Final Four maçı ne zaman, saat kaçta? THY Euroleague dörtlü final maçı ne zaman oynanacak? THY Euroleague hangi takımlar arasında oynanıyor? THY Euroleague final maçı kimlerle oynanacak? Final maçı finalistleri belli oldu mu? THY Euroleague final maçı nerede oynanıyor? THY Euroleague final maçı hakemi kim?

Anadolu Efes, Euroleague'de Final Four ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup etti ve finale yükseldi. Finale yükselmesinin ardından Anadolu Efes'in rakibi kim olacak merak edildi. Peki final maçı ne zaman oynanacak? Anadolu Efes'in rakibi belli oldu mu? Anadolu Efes'in rakibi kimdir? Anadolu Efes finalde kiminle karşılaşacak? THY Euroleague final maçı ne zaman? Finar Four final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

THY EUROLEAGUE FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY Euroleague Final Four final maçı 30 Mayıs Pazar günü saat 21:30 'da başlayacaktır.

THY EUROLEAGUE FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Final maçı Bein Sports 3 kanalında yayınlanacaktır. Ayrıca Digiturk 79,Kablo TV 234 kanallarında da yayınlanacaktır.

THY EUROLEAGUE FİNAL MAÇI HANGİ TAKIMLAR ARASINDA OYNANACAK?

İlk finalist Anadolu Efes oldu. Diğer finalist takım henüz belli olmadı. Barcelona - Olimpia Milano arasında oynanacak yarı final maçının ardından finalist olacak diğer takım da belli olacaktır. Yani Anadolu Efes'in rakibi ya Barcelona ya da Olimpia Milano olacaktır. Diğer finalist takım bugün belli olacaktır.

ANADOLU EFES'İN RAKİBİ KİM OLACAK?

Anadolu Efes'in rakibi ya Barcelona ya da Olimpia Milano olacaktır.

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