THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90
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THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90

27.11.2020 22:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 23:22
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90

THY Euroleague 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Valencia Basket'e 90-86 mağlup oldu.

THY Euroleague 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Valencia Basket'e 90-86 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligde üst üste 4. yenilgisini aldı.

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Valencia Basket'i konuk etti. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyodu 17-16 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte skor 24-24 eşitlikten sonra kontrolü ele aldı. Ali Muhammed, Dyshawn Pierre, Lorenzo Brown ve Jarell Eddie'nin basketleriyle TV molasına 33-28 önde giren Kanarya, iyi oynadığı periyodu Jan Vesely'nin takip smaçı ile 43-33 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı kapatan İspanyol temsilcisi karşısında Ali Muhammed'in üçlüğü ile skoru 56-52'ye çeken Fenerbahçe Beko, Danilo Barthel ve Jarell Eddie'nin üçlükleriyle de periyodu 64-59 önde geçti. Dördüncü periyotta skor üstünlüğünü rakibine kaptıran sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 86-90 mağlup ayrıldı. - İSTANBUL

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THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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