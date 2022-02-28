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THY Euroleague'den Rusya takımlarına yaptırım

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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THY Euroleague'den Rusya takımlarına yaptırım

Euroleague Yönetimi, EuroCup ve THY Euroleague'de mücadele eden 4 Rus takımının turnuvalara katılımını askıya alındığını açıkladı.

Euroleague Yönetimi, EuroCup ve THY Euroleague'de mücadele eden 4 Rus takımının turnuvalara katılımını askıya alındığını açıkladı. Euroleague, Ukrayna ve Rusya arasında olumlu gelişme yaşanmaması durumunda Rus takımlarının normal sezonda oynadıkları müsabakaların iptal edileceğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırında 5 gün geride kalırken, Euroleague Yönetimi de THY Euroleague ve EuroCup'ta mücadele eden Rus takımları ile ilgili kararlar aldı. Euroleague'den yapılan açıklamada THY Euroleague'de mücadele eden CSKA Moskova ve Zenit ile EuroCup'ta mücadele eden UNICS Kazan ve Lokomotiv Kuban takımlarının liglere katılımını askıya aldı. Ayrıca Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin olumlu bir şekilde tamamlanmaması durumunda söz konusu Rus takımlarının normal sezonda oynadığı tüm maçların iptal edileceği belirtildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Türk Hava Yolları, Euroleague, Rusya, Rus, Spor, Güncel, Haberler

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