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THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 25. haftasında lider Anadolu Efes Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak.

19.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:05
THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 25. haftasında lider Alman ekibi 'e konuk olacak. Fenerbahçe Beko ise evinde İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.


THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın ve 21 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Geçtiğimiz hafta liglerdeki kupa maçlarından dolayı oynanmamıştı. Haftanın açılış müsabakasında Zenit Saint Petersburg, sahasında ALBA Berlin ile karşılaşacak. Bu hafta Fenerbahçe, İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Lider Anadolu Efes de Almanya deplasmanında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Hafta Valencia Basket ile Maccabi Tel Aviv takımları arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.


THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:


Yarın


20.00 Zenit Saint Petersburg - ALBA Berlin


20.15 Olympiakos - Asvel Lyon-Villeurbanne


20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid


22.45 AX Armani Exchange Milano - Khimki Moskova


23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Zalgiris Kaunas


21 Şubat Cuma


21.00 Kızılyıldız - CSKA Moskova


22.30 Bayern Münih - Anadolu Efes


22.30 Panathinaikos - FC Barcelona


23.00 Valencia Basket - Maccabi FOX Tel Aviv - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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