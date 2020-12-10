THY Euroleague: ALBA Berlin: 89 Fenerbahçe: 63
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi ALBA Berlin'e 89-63'lük skorla mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi ALBA Berlin'e 89-63'lük skorla mağlup oldu.
Salon: Mercedes-Benz Arena
Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Saso Petek xx, Seffi Shemmesh xx
ALBA Berlin: Lo xx 10, Siva xxx 11, Giffey xxx 13, Delow x 2, Mattisseck xx 8, Schneider x 3, Nikic xxx 10, Olinde xx 7, Thiemann xxx 10, Granger xx 8, Sikma xx 7
Başantrenör: Aito Garca Reneses
Fenerbahçe: Hamilton x 2, Brown x 4, Westermann x 6, Melih x, Tarık Biberovic xx 13, Nando de Colo x 2, Pierre x 4, Barthel x 9, Vesely x 6, Eddie x 8, Ali Muhammed x 3, Ulanovas x 6
Başantrenör: Igor Kokoskov
1. Periyot: 23-16 (ALBA Berlin lehine)
Devre: 44-27 (ALBA Berlin lehine)
3. Periyot: 70-41 (ALBA Berlin lehine) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı