THY Euroleague: ALBA Berlin: 89 Fenerbahçe: 63
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THY Euroleague: ALBA Berlin: 89 Fenerbahçe: 63

10.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 00:03
THY Euroleague: ALBA Berlin: 89 Fenerbahçe: 63

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi ALBA Berlin'e 89-63'lük skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi ALBA Berlin'e 89-63'lük skorla mağlup oldu.

Salon: Mercedes-Benz Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Saso Petek xx, Seffi Shemmesh xx

ALBA Berlin: Lo xx 10, Siva xxx 11, Giffey xxx 13, Delow x 2, Mattisseck xx 8, Schneider x 3, Nikic xxx 10, Olinde xx 7, Thiemann xxx 10, Granger xx 8, Sikma xx 7

Başantrenör: Aito Garca Reneses

Fenerbahçe: Hamilton x 2, Brown x 4, Westermann x 6, Melih x, Tarık Biberovic xx 13, Nando de Colo x 2, Pierre x 4, Barthel x 9, Vesely x 6, Eddie x 8, Ali Muhammed x 3, Ulanovas x 6

Başantrenör: Igor Kokoskov

1. Periyot: 23-16 (ALBA Berlin lehine)

Devre: 44-27 (ALBA Berlin lehine)

3. Periyot: 70-41 (ALBA Berlin lehine) - İSTANBUL

THY Euroleague: ALBA Berlin: 89 Fenerbahçe: 63

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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