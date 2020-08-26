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THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var

Türk Hava Yolları, koronavirüs nedeniyle iç hat uçuşlarında ve dış hattaki kısa uçuşlarda sadece isteyen yolculara su servisi yapılacağını duyurdu.

26.08.2020 07:39 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:06

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarında ikram konseptinde değişikliğe gitti. Buna göre tüm yurt içi ve iki saate kadar olan yurt dışı uçuşlarında ikram verilmeyecek.

"2 SAATE KADAR OLAN UÇUŞLARDA İSTEYENE SU SERVİSİ VAR"

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Değerli yolcularımız, Pandemi sürecinde sizlerin ve ekiplerimizin sağlığını maksimum düzeyde korumak ve kabin ekibi-yolcu temasını minimuma indirmek amacıyla mevcut ikram konseptimizde değişiklik gerçekleştirdik. Bu kapsamda, tüm yurt içi uçuşlarımızda ve 2 saate kadar olan yurt dışı uçuşlarımızda ikram servisi gerçekleştirilmeyecektir. Bu uçuşlarımızda, talep eden yolcularımıza su servisi yapılacaktır. 2 saat üzeri olan yurt dışı uçuşlarımızda özel kutu/paket içerisinde ikram servisi yapılmaya devam edilecektir. Bilginize sunarız."

THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
Haber Yorumları (1)
HOSTES SEVER: sadece isteyene verilecek muhhahhaahhaa
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Şu an buradasınız: THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var - Ekonomi
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