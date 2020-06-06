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THY'den 'bilet değişikliği' duyurusu

Türk Hava Yolları(THY), korona virüs salgını kaynaklı ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler nedeniyle, pandemi öncesi planlanmış uçuşların iptalinden dolayı "yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır" duyurusunda bulundu.

THY'den 'bilet değişikliği' duyurusu
06.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:08

Türk Hava Yolları(THY), korona virüs salgını kaynaklı ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler nedeniyle, pandemi öncesi planlanmış uçuşların iptalinden dolayı "yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır" duyurusunda bulundu.

Havacılık sektörünü küresel ölçekte durma noktasına getiren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları'nı da ciddi oranda etkiledi. Pandemi öncesinde planlanan seferleri ise ülkelerin virüs kaynaklı aldıkları yasaklarla birlikte iptal edilmek zorunda kaldı. Uçuşları iptal olan yolcular merakla yasakların sona ereceği günü beklerken, Türk Hava Yolları da konuya ilişkin resmi sosyal medya hesaplarından duyuruda bulundu.

"Yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır"

THY'den yapılan duyuruda, "Ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler pandemi öncesi planlanmış seferlerin güncel durumda gerçekleştirilememesine ve uçuş planlamalarımızda zorunlu olarak son dakika değişikliklerine veya uçuş iptallerine sebebiyet vermektedir. Değişiklik veya iptali gerçekleşen uçuşlarla ilgili bilgilendirmeler iletişim kanallarımızdan ve SMS yoluyla yapılacak olup yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır. Bilet değişim işlemlerini ücretsiz olarak web sitemiz, mobil uygulamalarımız ve çağrı merkezlerimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz" açıklamasına yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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