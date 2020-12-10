Uçakta sürpriz anons! Pilotun jestine Başakşehirli futbolcular alkışla karşılık verdi
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Uçakta sürpriz anons! Pilotun jestine Başakşehirli futbolcular alkışla karşılık verdi

10.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:40

Başakşehir kafilesinin Fransa'dan yurda döndüğü uçağın kaptan pilotunun yaptığı anonstaki "Göstermiş olduğunuz duruşla, nice gönülleri kazandınız. Kanatlarını barışa, dostluğa ve kardeşliğe açan THY ailesi olarak sizin göğsünüzde yer almaktan, zorluklara birlikte göğüs germekten gurur duyuyoruz" ifadeleri futbolcular tarafından alkışlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain takımı ile karşılaşan İstanbul Başakşehir takımı akşam saatlerinde özel uçakla yurda döndü. Türk Hava Yolları'na ait özel sefer ile İstanbul'a gelen Başakşehir takımı, uçakta kaptan pilotun "anons" sürpriziyle karşılaştı.

Şampiyonlar Ligi H grubunda, deplasmanda Fransa'nın Paris Saint Germain takımına konuk olan Başakşehir Futbol Kulübü, karşılaşmanın 22. dakikasında yaşanan tatsız olaylar sonrasında kararlı bir duruş sergileyerek mücadelenin bir sonraki güne ertelenmesini sağlamıştı. Yarıda kalan maçın dün akşam tamamlanmasının ardından bugün yurda dönmek için Türk Hava Yolları'na ait TK 3234 sefer sayılı uçağa binen Başakşehir kafilesine, uçuş ekibi sürpriz jest yaptı.

Kaptan Pilot Erkan Eyyupoğlu, yaptığı anonsta zorluklara birlikte göğüs gereceklerine vurgu yaparak, "Ülkemizin değerli temsilcisi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün kıymetli futbolcuları, teknik ekibi ve yöneticileri. Kaptanınız konuşuyor! Belki bu maçı kaybettiniz... Ancak, göstermiş olduğunuz duruşla, nice gönülleri kazandınız. Kanatlarını barışa, dostluğa ve kardeşliğe açan Türk Hava Yolları ailesi olarak sizin göğsünüzde yer almaktan, zorluklara birlikte göğüs germekten gurur duyuyoruz. Bu yolculukta beraberiz ve her zaman sizinleyiz. Yolunuz daima açık olsun" ifadelerini kullandı.

Anonsun bitmesinin ardından başta Pierre Webo olmak üzere uçakta bulunan tüm kafile kaptan pilotu alkışladı.

"DOSTLUĞA KARDEŞLİĞE VE BARIŞA GİDEN BU YOLCULUKTA HEP BERABERİZ"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanında, kültürleri ve insanları tek bir renkte buluşturuyoruz. Mavide... Bir futbol maçında Başakşehir Futbol Kulübü'müzün maruz kaldığı ayrımcılığa da yine gökyüzünde karşılık veriyoruz. Dostluğa, kardeşliğe ve barışa giden bu yolculukta hep beraberiz" ifadelerini kullandı.

Uçakta sürpriz anons! Pilotun jestine Başakşehirli futbolcular alkışla karşılık verdi
Uçakta sürpriz anons! Pilotun jestine Başakşehirli futbolcular alkışla karşılık verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
COVİDBİDUR: Tepki verip alkışlayan bir iki kişi
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