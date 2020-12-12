THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın MVP'si Mike James
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın MVP'si Mike James

12.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:40
THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın MVP'si Mike James

Rusya ekibi CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Mike James, THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Rusya ekibi CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Mike James, THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre James, takımının deplasmanda bir diğer Rusya temsilcisi Khimki'yi 96-87 yendiği mücadelede 51 verimlilik puanıyla oynayarak 13. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Ligde geçen ayın MVP'si de seçilen James, Khimki karşısında sayı ile verimlilik puanında kariyer ve kulüp rekoru kırdı. ABD'li skorer, "triple double"lık performansa yaklaştığı mücadeleyi 36 sayı, 10 asist, 9 ribauntla tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

İlgili Haberler

Sparta Prag'a 2 gol atan Burak Yılmaz, Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu oldu
Sparta Prag'a 2 gol atan Burak Yılmaz, Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu oldu
İrfan Can, Devler Ligi'nde haftanın 11'ine girdi
İrfan Can, Devler Ligi'nde haftanın 11'ine girdi
İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Birkan Sokullu Caner Cindoruk
Spor Neymar Sörloth Pierre Webo Samet Aybaba Kylian Mbappe
Tüm Haberler Ateş Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın MVP'si Mike James - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:43:49. #1.14#
title