THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın MVP'si Mike James

Rusya ekibi CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Mike James, THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre James, takımının deplasmanda bir diğer Rusya temsilcisi Khimki'yi 96-87 yendiği mücadelede 51 verimlilik puanıyla oynayarak 13. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Ligde geçen ayın MVP'si de seçilen James, Khimki karşısında sayı ile verimlilik puanında kariyer ve kulüp rekoru kırdı. ABD'li skorer, "triple double"lık performansa yaklaştığı mücadeleyi 36 sayı, 10 asist, 9 ribauntla tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan