Thodex vurgununda yenge de yakalandı! Tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı

Thodex soruşturması kapsamında firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer yakalandı. Dün de şirket çalışanlarından Rana Azap ve Oral Çınar yakalanmıştı. Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı.

400 bin kişiyi mağdur ederek 108 milyon dolar vurgun yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için çember giderek daralıyor. Soruşturma kapsamında aranan 3 kritik isim yakalandı.

TEK FİRARİ FARUK FATİH ÖZER

Dün firari şüphelilerden şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap ve şirketin yazılımcısı Oral Çınar yakalanmıştı. Bugün de Faruk Fatih Özer'in yengesi olan Zuhal Özer yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında aranan üç kritik isimde yakalanmış oldu. Thodex vurgununda tek firari olarak Faruk Fatih Özer kaldı.

22 NİSAN'DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti. Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

6 TUTUKLU BULUNUYOR

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.