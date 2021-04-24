'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılıktan açıklama
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'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılıktan açıklama

'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılıktan açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kripto para borsası Thodex'in çok sayıda yatırımcısını dolandırdığı iddiasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yazılı basın açıklaması yapıldı.

Kripto para borsası Thodex'in çok sayıda yatırımcısını dolandırdığı iddiasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, söz konusu şirketin 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiğinin belirlendiği, Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, Arnavutluk'a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk'tan iadesi istendiği ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulduğu belirtildi.

Kripto para borsası Thodex'in sitesine erişilemediği ve çok sayıda kişinin dolandırılarak mağdur edildiği iddiasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı.

"120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirlendi"

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında şirket sahibi olan şüpheli F.F.Ö'nün 20.04.2021 günü yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanmış, ayrıca şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmiştir. Temin edilen ilk bilgilere göre bu firmanın 2017 yılında F.F.Ö. tarafından Koineks Teknoloji A.Ş. ismiyle kurulduğu ve 2020 yılında da yurt dışına açıldığı, Koineks ismiyle kurulan şirketin ismini Thodex olarak değiştirdiği, 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirlenmiştir" denildi.

"Banka hesaplarına tedbir konuldu"

Açıklamada, Faruk Fatih Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı kaydedilerek, "Şahsın uluslararası düzeyde (kırmızı bültenle) aranıp yakalanmasını sağlamak amacıyla gerekli adli girişimler yapılmıştır. Mahkeme kararı üzerine Adalet Bakanlığınca gerekli yasal prosedürler işletilerek şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, Arnavutluk'a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk'tan iadesi istenmiştir. Ayrıca adı geçen şirkete ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulmuştur" ifadelerine yer verildi.

"9 ilde yapılan operasyonda 65 şüpheli yakalandı"

Adı geçen şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişinin yakalanması, bu kişiler nezdinde bulunan suç eşyalarına el konulması ve dijital materyallerin incelenmesi amacıyla kolluk ekiplerine gerekli talimatların verildiğinin vurgulandık açıklamada, "9 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Şu an itibariyle 65 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını temin amacıyla gereken tüm işlemler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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