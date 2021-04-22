Thodex ne zaman kuruldu? Thodex nedir?

Thodex ne zaman kuruldu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kripto para borsasına giriş yapan platformlardan biri olan Thodex nedir? Thodex hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Türkiye'nin ilk Bitcoin ATM'sini kuran şirket, 2020 yılında ise Türkiye'den global pazara açılan ilk kripto para borsası oldu. Peki, Thodex ne zaman kuruldu? Thodex nedir?

THODEX NE ZAMAN KURULDU?

Thodex, kripto paraların alım-satımına aracılık eden Türkiye'nin ilk global kriptopara borsasıdır. 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından Koineks ismiyle kurulan şirket, kuruluş zamanına göre Türkiye'nin dördüncü kripto para borsası oldu.

Tarihçe

Koineks ismiyle kurulan şirket globale açılma süreciyle birlikte tekrardan markalaşma sürecine girerek ismini Thodex olarak değiştirdi ve yeni markasını Mart 2020'de kullanıcılarıyla buluşturdu. İlk olarak Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Thodex, Türkiye'de kurulan dördüncü kripto para borsası oldu ve kurulduğunda üyelerine 5 farklı kripto para çeşidini sunarak bu konuda da bir ilke imza attı. 2018 yılına gelindiğinde şirket, Türkiye'nin ilk Bitcoin ATM'sini İstanbul'un Nişantaşı semtinde kurdu. 2019 yılında şirket sunduğu kripto para sayısını 18'e çıkararak sektörde yine bir ilke imza atmayı başardı. 2020 yılına gelindiğinde marka re lansman yaparak globale açıldığını duyurdu. ABD'den aldığı FinCen MSB lisansı ile globalleşen Thodex, Türkiye'nin ilk global lisanslı kripto para borsası oldu. Kripto para kullanıcılarını tek bir platformda buluşturma hedefiyle yola çıkan Thodex, günümüzde 6 kıta ve 120'den fazla ülkede hizmet vermektedir. Thodex Kasım 2020 itibarıyla kullanıcı başı ayda 177 işlem ortalaması ile toplamda 25 milyar Türk lirası hacme ulaşmıştır. Dünyadaki tüm kriptoparalar ve kriptopara borsalarının değerlendirildiği platform olan Coinmarketcap'ta Ocak 2020 itibarıyla günlük 698 milyon Türk lirası hacmiyle genel değerlendirmede globalde 53. , Türkiye'de ise 2. sıradadır.

THODEX BATTI MI?

Kripto para dünyası bir dolandırıcılık hikayesi ile sarsılıyor. Son günlerde para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu (borsası) Thodex'in internet sitesi kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesildi.

"MAĞDURLARDA PANİK BAŞLADI"

Sayılarının yaklaşık 391 bin olduğu tahmin edilen mağdurların avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Thodex'in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in dün akşam saat 18.00'de İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek, "Birkaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer'in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar" dedi.

2 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

Bir kripto para alım satım platformu olan Thodex'de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu kaydeden Özer, "Borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası" diye konuştu.

ŞİRKET ORTAKLIK İÇİN 4-5 GÜN SÜRE İSTEDİ

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Thodex internet sitesinde ise yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle kullanıcıların önce 6 saat ardından ise dört-beş gün siteyi kullanamayacakları duyuruldu.

Thodex'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımların atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır."

YATIRIMCI ÇEKMEK İÇİN PORSCHE ÇEKİLİŞİ YAPTILAR

Yatırımcılar ise Thodex'in yatırımcı çekmek için platformu kullananlara 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıkladığına dikkat çekiyor. Özellikle son kampanya ile yatırımcıların yatırımlarını diğer borsalardan bu platforma taşıdığı belirtiliyor. Şirketin kurulduğu dönem de adını duyurmak için çekilişle Porsche verdiği belirtiliyor .Olayın duyulmasının ardından binlerce yatırımcı sosyal medyada sesini duyurmaya çalışırken binlercesi de suç duyurusunda bulunmak için avukatlara koştu.

THODEX AÇIKLAMA YAPTI

"Değerli kullanıcılarımız,

2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bu güne kadar ülkemizde bir çok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletlerinden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk Şirketi olduk.

Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir.

İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.

Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız.

Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz.

Saygılarımızla"