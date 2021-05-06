THODEX KURUCUSU ÖZER'İN SON FOTOĞRAFLARI (YENİDEN
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THODEX KURUCUSU ÖZER'İN SON FOTOĞRAFLARI (YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, devam ederken son fotoğrafları ortaya çıktı.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, devam ederken son fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda, Özer Tiran'da kaldığı otele giriş yaparken görülüyor. Özer'in yanındaki kırmızı montlu kişinin Arnavut vatandaşı olduğu ve havalimanında karşılayarak otele kadar götürdüğü tespit edildi. Kırmızı montlu kişinin, Arnavut polisi tarafından şüpheliler arasında arandığı öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 22 Nisan'da başlatılan soruşturmada bugüne kadar haklarında yakalama kararı verilen 82 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı. Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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THODEX KURUCUSU ÖZER'İN SON FOTOĞRAFLARI (YENİDEN
THODEX KURUCUSU ÖZER'İN SON FOTOĞRAFLARI (YENİDEN
THODEX KURUCUSU ÖZER'İN SON FOTOĞRAFLARI (YENİDEN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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