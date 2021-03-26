Thierry Henry "ırkçılık ve siber zorbalığa" karşı önlem alınmaması nedeniyle sosyal medyadan çıkacak
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Thierry Henry "ırkçılık ve siber zorbalığa" karşı önlem alınmaması nedeniyle sosyal medyadan çıkacak

Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor
Thierry Henry 'ırkçılık ve siber zorbalığa' karşı önlem alınmaması nedeniyle sosyal medyadan çıkacak

Fransız teknik direktör ve eski yıldız futbolcu Thierry Henry "ırkçılık ve siber zorbalığa" karşı yeterince önlem alınmaması nedeniyle sosyal medya platformlarını kapatacağını duyurdu.

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Fransız teknik direktör ve eski yıldız futbolcu Thierry Henry "ırkçılık ve siber zorbalığa" karşı yeterince önlem alınmaması nedeniyle sosyal medya platformlarını kapatacağını duyurdu.

Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımla kararını bildiren Henry, yarın tüm hesaplarını kapatacağını ifade etti.

Son olarak ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Montreal Impact'te teknik direktörlük görevi yapan Henry, sosyal medya platformlarının "ırkçılık ve siber zorbalığa" karşı hesap verilebilir olması gerektiğini belirttiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Irkçılık, zorbalık ve bireylere yönelik zihinsel işkence görmezden gelinemeyecek kadar zehirlidir. Burada hesap verilebilirlik zorunludur. Bir hesap oluşturmak ve buradan tacizde bulunmak fazlasıyla kolay. Bu değişene kadar, hesaplarımı tüm sosyal platformlarda devre dışı bırakacağım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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