Thierry Henry, İngiliz ekibi Bournemouth'un başına geçiyor

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in efsane futbolcuları arasında yer alan Thierry Henry İngiltere'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

Championship'te 6. sırada olan Bournemouth, Şubat ayı başında teknik direktör Jason Tindall'ı göndermiş onun yerine ise geçici olarak Jonathan Woodgate'i getirmişti. İngiliz medyasındaki haberlere göre; Bournemouth yönetimi Frank Lampard ve John Terry'le de görüşmelerde bulundu ancak son olarak Thierry Henry'de karar kıldı.

Teknik direktörlük kariyerine Arsenal'de yardımcı antrenör olarak başlayan 43 yaşındaki eski futbolcu, ABD ekibi Montreal Impact'in başında bulunuyor.

8 MAÇTAN 1'İNİ KAZANABİLDİ

Bournemouth, Championship'te son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.