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Thierry Henry'den Şık Dokunuş

2006 yılında Dennis Bergkamp adına düzenlenen jübile maçında Arsenal adına sahaya çıkan Thierry Henry, sağ kanatta Lee Dixon'ın ortasını güzel bir dokunuşla kontrol etti ve sakin bir dokunuşla topu ağlarla buluşturdu.

12.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:14

2006 yılında Dennis Bergkamp adına düzenlenen jübile maçında adına sahaya çıkan , sağ kanatta Lee Dixon'ın ortasını güzel bir dokunuşla kontrol etti ve sakin bir dokunuşla topu ağlarla buluşturdu.

Kaynak: Dugout

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