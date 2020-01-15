Thiago Maia'nın Kariyerinin İlk Golü
Kariyerinde Santos'ta başlayan orta saha oyuncusu Thiago Maia, Ağustos 2015'te Avai FC'yle karşılaştıkları maçta kariyerinin ilk golüne imza attı. Santos, Maia'nın golü dışında Gabriel Barbosa, Ricardo Oliviera, Nilson ve Lucas Lima'nın golleriyle 5-2'lik zafere ulaştı.
15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19
Kariyerinde Santos'ta başlayan orta saha oyuncusu Thiago Maia, Ağustos 2015'te Avai FC'yle karşılaştıkları maçta kariyerinin ilk golüne imza attı. Santos, Maia'nın golü dışında Gabriel Barbosa, Ricardo Oliviera, Nilson ve Lucas Lima'nın golleriyle 5-2'lik zafere ulaştı.
Kaynak: Dugout
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