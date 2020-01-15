Haberler » Spor » Thiago Maia'nın Kariyerinin İlk Golü - Spor

Thiago Maia'nın Kariyerinin İlk Golü

Kariyerinde Santos'ta başlayan orta saha oyuncusu Thiago Maia, Ağustos 2015'te Avai FC'yle karşılaştıkları maçta kariyerinin ilk golüne imza attı. Santos, Maia'nın golü dışında Gabriel Barbosa, Ricardo Oliviera, Nilson ve Lucas Lima'nın golleriyle 5-2'lik zafere ulaştı.

15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19

Kariyerinde Santos'ta başlayan orta saha oyuncusu Thiago Maia, Ağustos 2015'te Avai FC'yle karşılaştıkları maçta kariyerinin ilk golüne imza attı. Santos, Maia'nın golü dışında , Ricardo Oliviera, Nilson ve Lucas 'nın golleriyle 5-2'lik zafere ulaştı.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler